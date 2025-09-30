В Грачевском округе Старополья отремонтируют более 12 дорог

В 2026 году в Грачевском округе Ставропольского края запланирован ремонт более 12 дорог. Об этом сообщил глава округа Сергей Филичкин во время прямого эфира на площадке краевого центра управления региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В этом же году в муниципалитете отремонтировано 11 дорог в восьми населенных пунктах общей протяженностью более 11,5 км.

Господин Филичкин отметил, что до конца октября завершатся работы на еще одном объекте — по ул. Советской в рамках программы «Дорога к ветерану». Эти работы финансируются из краевого бюджета, выделены 26,4 млн руб., протяженность дороги составляет 1,7 км.

Наталья Белоштейн