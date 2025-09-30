В Грачевском округе Старополья отремонтируют более 12 дорог
В 2026 году в Грачевском округе Ставропольского края запланирован ремонт более 12 дорог. Об этом сообщил глава округа Сергей Филичкин во время прямого эфира на площадке краевого центра управления региона.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В этом же году в муниципалитете отремонтировано 11 дорог в восьми населенных пунктах общей протяженностью более 11,5 км.
Господин Филичкин отметил, что до конца октября завершатся работы на еще одном объекте — по ул. Советской в рамках программы «Дорога к ветерану». Эти работы финансируются из краевого бюджета, выделены 26,4 млн руб., протяженность дороги составляет 1,7 км.