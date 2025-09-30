Бывший вице-губернатор не доехал до передовой

В Краснодаре суд отправил под арест Александра Власова, казачьего атамана и бывшего заместителя главы региона. Ему инкриминируются мошенничество и злоупотребление полномочиями при распоряжении гуманитарной помощью, предназначенной бойцам в зоне СВО. Господин Власов заявил о намерении участвовать в военной спецоперации, но этим планам помешали силовики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший вице-губернатор Кубани Александр Власов

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Бывший вице-губернатор Кубани Александр Власов

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Октябрьский районный суд Краснодара по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 29 ноября в отношении Александра Власова, ранее занимавшего должность заместителя главы Краснодарского края по вопросам развития казачества. Последние две недели господин Власов находился в статусе исполняющего обязанности вице-губернатора, так как после сентябрьских выборов главы края полномочия заместителей еще не подтверждены губернатором Вениамином Кондратьевым.

По данным объединенной пресс-службы судов Кубани, Александр Власов обвиняется в злоупотреблении полномочиями в коммерческой структуре, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ), а также в подстрекательстве к совершению особо крупного мошенничества (ч. 3 ст. 33 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Фабула уголовного дела официально не раскрывается. По данным источника “Ъ” в правоохранительных органах, чиновник, одновременно с госслужбой занимавший должность атамана Кубанского казачьего войска, может быть причастен к расхищению гуманитарной помощи, предназначенной для бойцов региональных добровольческих подразделений, находящихся в зоне СВО.

Казаки, участвующие в боевых действиях, жаловались на то, что им якобы приходится покупать оборудование и снаряжение за свой счет, а собранная жителями края гуманитарная помощь зачастую до них не доходит.

Напомним, что Александра Власова задержали в понедельник, 29 сентября. Как следует из распространенной в СМИ оперативной видеосъемки, сотрудники ФСБ встретили господина Власова в коридоре администрации края и сопроводили в его кабинет. После обыска Александр Власов вместе с сотрудниками спецслужбы вышел на улицу, где на него надели наручники.

Задержание произошло сразу после завершения краевого совета атаманов, на котором чиновник объявил о своей отставке с должности вице-губернатора. «Принял решение уйти в нашу бригаду "Кубань" для выполнения боевых задач специальной военной операции»,— сообщил собравшимся Александр Власов. Свое решение чиновник объяснил тем, что он является ветераном боевых действий, участвовавшим в выполнении задач в Чеченской Республике в начале 2000-х годов, а также в операции по принуждению к миру в Грузии в 2008 году. По словам господина Власова, в специальной военной операции участвуют 93 атамана районных и первичных казачьих обществ. «Это великая честь — служить своей Родине и быть ее достойным сыном»,— подчеркнул чиновник.

В ходе совета атаманов также сообщалось о том, что в боевых действиях в ходе специальной военной операции приняли участие более 10 тыс. казаков, из них 1,8 тыс. удостоены государственных наград, четверо получили звание Героя России. В каждом районном обществе действуют группы волонтеров, которые изготавливают маскировочные сети, шьют постельное белье и одежду. С начала проведения СВО войско доставило в зону боевых действий около 8,7 тыс. тонн гуманитарной помощи.

Анна Перова, Краснодар