Осенний сезон определяет инвестиционные приоритеты

Осенние месяцы традиционно становятся периодом интенсивной активизации деловой жизни в Санкт-Петербурге. В городе запланировано проведение как минимум десяти отраслевых форумов и специализированных выставок. Такие мероприятия, как Международный авиационный инвестиционный форум, Петербургский международный газовый форум и RAO/CIS Offshore 2025, создают уникальную платформу для формирования новых стратегических партнерств и заключения значимых сделок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Анализ инвестиционной повестки ключевых мероприятий позволяет выделить устойчивую тенденцию: стратегии крупных игроков все чаще строятся на диверсификации между вложениями в технологические компании, новые разработки и консервативными инвестициями в объекты недвижимости.

В фокусе внимания бизнеса и властей — авиация, промышленность, IT, нефтегазовая индустрия и другие ключевые отрасли. Согласно данным Смольного, объем инвестиций в промышленный комплекс Санкт-Петербурга в первом полугодии 2025 года составил 111,7 млрд рублей, продемонстрировав рост на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший вклад в инвестиционную активность внесли отрасли высокотехнологичного сектора.

Осенний период не только определяет инвестиционные тренды на предстоящий год, но и служит важным индикатором устойчивости рыночной стратегии. Сочетание технологической и недвижимостной составляющих в инвестиционных портфелях продолжает демонстрировать свою эффективность в условиях текущей рыночной конъюнктуры, подтверждая перспективность данного подхода для петербургского рынка.

Алла Михеенко, редактор Guide «Инвестиции»