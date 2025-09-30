«Дочек» внесли в «черный список»

США ужесточили экспортные ограничения для структур из недружественных стран. Американский Минторг расширит свой черный список юрлиц за счет «дочек» и филиалов, которые не менее чем наполовину принадлежат уже подсанкционным компаниям. Как отмечают СМИ, мера направлена, прежде всего, против Китая, России и других государств, угрожающих нацбезопасности США. Зачастую бизнес использовал дочерние предприятия для обхода ограничений на экспорт американских чипов и высоких технологий.

Россия такие закупки зачастую проводила через Гонконг, пояснил партнер BGP Litigation Сергей Гландин: «Речь идет о так называемом экспортном контроле в Соединенных Штатах Америки, он был довольно прост и линеен. Существует так называемый черный список, который ведет Бюро промышленности и безопасности при Министерстве торговли. Оно вносит туда определенное лицо только из третьих стран. Как правило, это китайские либо российские компании. Этим структурам запрещается доступ к контролируемым американским товарам. Что делают многие компании, в первую очередь, из КНР? Они учреждают дочернюю структуру на территории Соединенных Штатов либо Латинской Америки. И вот такие компании для себя заказывали такую продукцию и реэкспортировали в страну назначения. Теперь Бюро промышленности и безопасности решило прикрыть эту возможность. Если же взять срез правоприменительной и судебной практики по запрещенному реэкспорту в РФ, то там складывалась такая ситуация. Российские компании учреждали "дочку" в Гонконге, и вот она уже что-то якобы для себя заказывала из контролируемых номенклатур товаров в США. Теперь просто перережут очередной канал поставки и получения продукции и технологий. Все-таки речь идет об очередной мере давления на Китай и перекрытии ему поставок полупроводников и прочих американских технологий. Не думаю, что в России дело».

Объем официального товарооборота между Россией и США остается незначительным. Однако, по данным американской статистической службы, за первое полугодие 2025-го он вырос на треть. Импорт достиг $285 млн, а экспорт из России оценили более чем в $2,5 млрд. От ограничения дополнительных каналов поставок особенно пострадают IT-сектор и авиационная отрасль, полагает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев: «Многие запрещенные к поставкам товары можно было закупать через дочерние структуры, зарегистрированные в третьих странах. Цепочка владения специально запутывалась через офшоры и номинальное владение, что затрудняло возможность доказать связь между "дочкой" и подсанкционным владельцем.

Новые правила повлекут эффект домино по цепочкам поставок, то есть под удар попадут не только сами "дочки", но и их контрагенты.

Западные компании, которые раньше могли продавать товары дочерней фирме из Турции или ОАЭ, будут вынуждены проводить due diligence, что означает удорожание и усложнение логистики. То есть организациям придется искать более новые, длинные, дорогие маршруты, что увеличит издержки. Это технологический голод, потому что закрытие канала поставок через "дочек" ограничит доступ к критическим иностранным компонентам. Из группы максимального риска, наверное, стоит отметить ОПК, потому что их способность производить современную технику напрямую зависит от импортных компонентов. Это авиационная отрасль, потому что "Аэрофлот" и другие перевозчики использовали дочерние структуры для закупки запчастей и обслуживания самолетов. Так что если последовательно реализовывать эту меру, она приведет к перестройке, наверное, большой части системы внешнеэкономических связей».

В свою очередь, Министерство коммерции КНР призвало Вашингтон прекратить давление на китайские компании. Новое правило там посчитали «очередным примером злоупотребления нормами экспортного контроля». Пекин также считает, что это нанесет серьезный ущерб международной торговле и безопасности производственных цепочек.

