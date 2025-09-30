В России объем обналичивания за первое полугодие сократился на 19%

Объем обналичивания денежных средств в банковском секторе снизился на 19% в январе-июне 2025 года, достигнув 15,9 млрд руб., следует из данных Банка России.

Снижение связано с уменьшением объема обналичивания по платежным картам компаний и индивидуальных предпринимателей более чем в два раза, до 1,7 млрд руб..

Объем обналичивания через счета физических лиц сократился на 11%, до 14,2 млрд руб., что связано с уменьшением веерных переводов от хозяйствующих субъектов, не ведущих реальной деятельности.

Объем обналичивания вне банковского сектора снизился на 6%, составив 7,7 млрд руб. Основной спрос на теневые финансовые услуги в первом полугодии 2025 года формировался в строительной отрасли (37%), торговле (25%) и сфере услуг (22%).