Саратовская область готова к отопительному сезону на 98%

Риски неполучения паспортов готовности к отопительному сезону у муниципальных образований и городских округов минимальны. Такую оценку высказали в областной думе на депутатских слушаниях, посвященных предстоящему отопительному сезону.

Министр строительства и ЖКХ региона Михаил Бутылкин сообщил, что подготовка к зиме началась сразу по завершении прошедшего осенне-зимнего периода, а именно с 15 апреля 2025 года. По состоянию на 29 сентября технически подготовлено более 13,5 тыс. многоквартирных домов (99,9% от фонда региона); 3,1 тыс. теплоисточников (98%); 2,3 км тепловых сетей (99%); 278 центральных тепловых пунктов (94%) и более 4,5 тыс. объектов социальной сферы (99,6%). Общий процент технической готовности по области составляет 98%.

В 2025 году продолжается работа по модернизации объектов теплоснабжения муниципальных районов области за счет средств областного бюджета, а также в рамках энергосервисных контрактов. Недавно бюджетом были приняты дополнительные меры поддержки: 50 млн руб. направлены на реконструкцию объектов социальной сферы.

Глава ведомства озвучил, что по концессионному соглашению в городе Саратове «Т Плюс» запланировала инвестиции в размере 239,5 млн руб. В 2025 году саратовский филиал этой организации вложил средства в модернизацию тепловых сетей и заменил 20,9 километра. В Балаково было заменено 9,9 км тепловых сетей.

При этом отмечаются частые отключения горячей воды в Саратове и Балаково. За это к административной ответственности привлечены как юридическое лицо «Т Плюс», так и должностные. Господин Бутылкин отметил, что особое внимание при подготовке и вхождении в отопительный период уделяется получению муниципальными образованиями области паспортов готовности, выдаваемых Средне-Поволжским управлением Ростехнадзора.

В прошлом отопительном сезоне паспорта не получили пять муниципальных районов и городских округов (среди них оказались Балаковский, Энгельсский район и город Саратов). По словам руководителя ведомства, в этом году риски неполучения паспортов минимальны. Паспорта должны быть оформлены до 15 ноября 2025 года.

Чтобы снизить аварийность на сетях холодного водоснабжения, в Саратове продолжаются масштабные работы по ремонту городского водоканала. В рамках первого этапа планируется реконструкция наиболее изношенных участков протяженностью более 30 километров на сумму свыше 1,3 млрд руб.

Господин Бутылкин рассказал, что Саратовской области одобрена заявка на получение специального казначейского кредита на сумму более 2 млрд руб. на трехлетний срок. В программу войдут 17 крупных населенных пунктов, включая Энгельс, Балаково, Балашов, Вольск и другие. Планируется заменить 67 километров водопроводных и 19 километров канализационных сетей, а также провести ремонт центральных коллекторов. Эти мероприятия будут осуществлены за счет средств казначейского инфраструктурного кредита. Кроме того, будет обеспечено софинансирование в размере более 409 млн рублей. Таким образом, общая сумма всех проектов составляет 2,4 млрд руб.

Работы будут проводиться поэтапно. На мероприятия в 2025 году предусмотрено более 882 млн руб, в 2026 году — более 253 млн, а в 2027 году — более 910 млн руб. Это позволит 650 тыс. жителей области получать более качественные услуги по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению.

Татьяна Смирнова