Миланские каникулы

Главные события Недели моды в Милане

В понедельник завершилась Неделя моды в Милане. Дебюты, прощания, альтернативные показы — собираем самое интересное, что произошло в модной столице Италии.

Дебюты

Одним из самых ожидаемых дебютов была первая коллекция Демны Гвасалии для Gucci. Вместо традиционного показа Демна представил свою линейку короткометражным фильмом «The Tiger», снятым режиссером Спайком Джонзом. Деми Мур играла вымышленную главу модного дома Брабару Гуччи, а на премьерном показе актеры показали образы из фильма живьем.

Эдвард Нортон, Гвинет Пэлтроу, Деми Мур и Халина Рейн на показе коллекции Gucci весна/лето 2026

Эдвард Нортон, Гвинет Пэлтроу, Деми Мур и Халина Рейн на показе коллекции Gucci весна/лето 2026

Фото: Victor Boyko / Getty Images for Gucci

Деми Мур в Gucci

Деми Мур в Gucci

Фото: Daniele Venturelli / Getty Images for Gucci

Изабелла Феррари в Gucci

Изабелла Феррари в Gucci

Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images for Gucci

Эдвард Нортон в Gucci

Эдвард Нортон в Gucci

Фото: Daniele Venturelli / Getty Images for Gucci

Валерия Голино в Gucci

Валерия Голино в Gucci

Фото: Daniele Venturelli / Getty Images for Gucci

Гвинет Пэлтроу в Gucci

Гвинет Пэлтроу в Gucci

Фото: Daniele Venturelli / Getty Images for Gucci

Фрейя Наттер в Gucci

Фрейя Наттер в Gucci

Фото: Daniele Venturelli / Getty Images for Gucci

Алекс Консани в Gucci

Алекс Консани в Gucci

Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images for Gucci

Лила Мосс в Gucci

Лила Мосс в Gucci

Фото: Daniele Venturelli / Getty Images for Gucci

Давика Хорн в Gucci

Давика Хорн в Gucci

Фото: Daniele Venturelli / Getty Images for Gucci

Nettspend в Gucci

Nettspend в Gucci

Фото: Victor Boyko / Getty Images for Gucci

Лиз Швайкл в Gucci

Лиз Швайкл в Gucci

Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images for Gucci

Хи Конг в Gucci

Хи Конг в Gucci

Фото: Victor Boyko / Getty Images for Gucci

Алия Батт в Gucci

Алия Батт в Gucci

Фото: Saira MacLeod / WWD / Getty Images

Ачол Куир в Gucci

Ачол Куир в Gucci

Фото: Saira MacLeod / WWD / Getty Images

Агель Акол в Gucci

Агель Акол в Gucci

Фото: Saira MacLeod / WWD / Getty Images

Матильда Гварлиани в Gucci

Матильда Гварлиани в Gucci

Фото: Saira MacLeod / WWD / Getty Images

Пак Гю-ен в Gucci

Пак Гю-ен в Gucci

Фото: Saira MacLeod / WWD / Getty Images

Еще одним важным дебютом стала коллекция Луиз Троттер для Bottega Veneta. Игра с материалами, свободными силуэтами и фактурами показала, что Троттер, принимая во внимание наследие марки, делает ее своей — и это хорошо. Широкие брюки, кожаные пальто и юбки с добавлением стекловолокна как будто говорят: «Вы видите перед собой что-то знакомое, но при этом новое».

Bottega Veneta весна/лето 2026

Bottega Veneta весна/лето 2026

Фото: Getty Images

Bottega Veneta весна/лето 2026

Bottega Veneta весна/лето 2026

Фото: Getty Images

Bottega Veneta весна/лето 2026

Bottega Veneta весна/лето 2026

Фото: Getty Images

Bottega Veneta весна/лето 2026

Bottega Veneta весна/лето 2026

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Прощание

Одним из самых ожидаемых показов был, конечно же, Emporio Armani. Дизайнер Джорджо Армани умер 4 сентября, успев завершить новую коллекцию. Невесомые ткани, множество оттенков, гармония свободных и приталенных силуэтов — во всем этом узнается рука и видение маэстро. Показ закрывала его племянница Сильвана, облаченная в траурный черный. Разумеется, зал аплодировал стоя.

Кейт Бланшетт на показе Giorgio Armani

Кейт Бланшетт на показе Giorgio Armani

Фото: Jacopo Raule / Getty Images

Ричард Гир и Алехандра Сильва на показе Giorgio Armani

Ричард Гир и Алехандра Сильва на показе Giorgio Armani

Фото: Jacopo Raule / Getty Images

Гленн Клоуз на показе Giorgio Armani

Гленн Клоуз на показе Giorgio Armani

Фото: Daniele Venturelli / WireImage / Getty Images

Giorgio Armani весна/лето 2026

Giorgio Armani весна/лето 2026

Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Giorgio Armani весна/лето 2026

Giorgio Armani весна/лето 2026

Фото: Giovanni Giannoni / WWD / Getty Images

Giorgio Armani весна/лето 2026

Giorgio Armani весна/лето 2026

Фото: Aitor Rosas Sune / WWD / Getty Images

Giorgio Armani весна/лето 2026

Giorgio Armani весна/лето 2026

Фото: Daniele Venturelli / WireImage / Getty Images

Giorgio Armani весна/лето 2026

Giorgio Armani весна/лето 2026

Фото: Daniele Venturelli / WireImage / Getty Images

Показ Giorgio Armani состоялся в минувшее воскресенье, за день до закрытия Недели моды. Приглашение указало дресс-код black-tie с поправкой на стилистический прием самого Армани — пиджак под смокинг (которому многие последовали). Среди гостей показа были дизайнер Пол Смит, а также актер Ричард Гир, который сделал теперь уже легендарный костюм Армани популярным. Для этой коллекции, как и для линейки Emporio Armani, дизайнер вдохновлялся средиземноморскими пейзажами. Поэтому легкие платья и широкие брюки отличаются нежными пастельными оттенками, контрастирующими с фактурными пиджаками.

Альтернатива

В последнее время складывается ощущение, что дизайнеры пытаются найти все новые и новые способы показать свои коллекции. На Неделе моды в Лондоне молодой бренд Paolo Carzana вместо фэшен-шоу сделал съемку в журнале, Демна устроил премьеру, но лучше всех в Милане выступила Diesel. По всему городу она расставила огромные пластиковые прозрачные яйца, внутри которых находились модели, одетые в вещи из новых коллекций. В эпоху соцсетей, ИИ и как никогда быстрого контента альтернативные показы имеют смысл — как минимум их удобнее постить, а именно на это сейчас ориентируются большие бренды.

Diesel весна/лето 2026

Diesel весна/лето 2026

Фото: Saira MacLeod / WWD / Getty Images

Diesel весна/лето 2026

Diesel весна/лето 2026

Фото: Giovanni Giannoni / WWD / Getty Images

Diesel весна/лето 2026

Diesel весна/лето 2026

Фото: Giovanni Giannoni / WWD / Getty Images

Diesel весна/лето 2026

Diesel весна/лето 2026

Фото: Giovanni Giannoni / WWD / Getty Images

Diesel весна/лето 2026

Diesel весна/лето 2026

Фото: Giovanni Giannoni / WWD / Getty Images

Diesel весна/лето 2026

Diesel весна/лето 2026

Фото: Giovanni Giannoni / WWD / Getty Images

Diesel весна/лето 2026

Diesel весна/лето 2026

Фото: Giovanni Giannoni / WWD / Getty Images

Diesel весна/лето 2026

Diesel весна/лето 2026

Фото: Giovanni Giannoni / WWD / Getty Images

Diesel весна/лето 2026

Diesel весна/лето 2026

Фото: Jonathan Daniel Pryce / WWD / Getty Images

Diesel весна/лето 2026

Diesel весна/лето 2026

Фото: Jonathan Daniel Pryce / WWD / Getty Images

Однако и на классические показы некоторые решили взглянуть по-новому. Например, на шоу Dolce & Gabbana Мерил Стрип и Стэнли Туччи появились в образах Миранды Пристли и Найджела из «Дьявол носит Prada». Сейчас проходят съемки второй части фильма, и по задумке режиссера Дэвида Френкеля для большей реалистичности его Миранда пришла на настоящий показ. Отдельно стоит отметить, что на том же показе была и Анна Винтур, которая долгое время никак не комментировала фильм и только в этом году наконец его похвалила.

Анна Винтур и Мерил Стрип в образе Миранды Пристли из «Дьявол носит Prada» на показе Dolce & Gabbana

Анна Винтур и Мерил Стрип в образе Миранды Пристли из «Дьявол носит Prada» на показе Dolce & Gabbana

Фото: @dolcegabbana

Анна Винтур и Мерил Стрип в образе Миранды Пристли из «Дьявол носит Prada» на показе Dolce & Gabbana

Фото: @dolcegabbana

Илья Петрук

