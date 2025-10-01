Миланские каникулы

В понедельник завершилась Неделя моды в Милане. Дебюты, прощания, альтернативные показы — собираем самое интересное, что произошло в модной столице Италии.

Дебюты

Одним из самых ожидаемых дебютов была первая коллекция Демны Гвасалии для Gucci. Вместо традиционного показа Демна представил свою линейку короткометражным фильмом «The Tiger», снятым режиссером Спайком Джонзом. Деми Мур играла вымышленную главу модного дома Брабару Гуччи, а на премьерном показе актеры показали образы из фильма живьем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Эдвард Нортон, Гвинет Пэлтроу, Деми Мур и Халина Рейн на показе коллекции Gucci весна/лето 2026 Фото: Victor Boyko / Getty Images for Gucci Деми Мур в Gucci Фото: Daniele Venturelli / Getty Images for Gucci Изабелла Феррари в Gucci Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images for Gucci Эдвард Нортон в Gucci Фото: Daniele Venturelli / Getty Images for Gucci Валерия Голино в Gucci Фото: Daniele Venturelli / Getty Images for Gucci Гвинет Пэлтроу в Gucci Фото: Daniele Venturelli / Getty Images for Gucci Фрейя Наттер в Gucci Фото: Daniele Venturelli / Getty Images for Gucci Алекс Консани в Gucci Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images for Gucci Лила Мосс в Gucci Фото: Daniele Venturelli / Getty Images for Gucci Давика Хорн в Gucci Фото: Daniele Venturelli / Getty Images for Gucci Nettspend в Gucci Фото: Victor Boyko / Getty Images for Gucci Лиз Швайкл в Gucci Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images for Gucci Хи Конг в Gucci Фото: Victor Boyko / Getty Images for Gucci Алия Батт в Gucci Фото: Saira MacLeod / WWD / Getty Images Ачол Куир в Gucci Фото: Saira MacLeod / WWD / Getty Images Агель Акол в Gucci Фото: Saira MacLeod / WWD / Getty Images Матильда Гварлиани в Gucci Фото: Saira MacLeod / WWD / Getty Images Пак Гю-ен в Gucci Фото: Saira MacLeod / WWD / Getty Images Следующая фотография 1 / 18 Эдвард Нортон, Гвинет Пэлтроу, Деми Мур и Халина Рейн на показе коллекции Gucci весна/лето 2026 Фото: Victor Boyko / Getty Images for Gucci Деми Мур в Gucci Фото: Daniele Venturelli / Getty Images for Gucci Изабелла Феррари в Gucci Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images for Gucci Эдвард Нортон в Gucci Фото: Daniele Venturelli / Getty Images for Gucci Валерия Голино в Gucci Фото: Daniele Venturelli / Getty Images for Gucci Гвинет Пэлтроу в Gucci Фото: Daniele Venturelli / Getty Images for Gucci Фрейя Наттер в Gucci Фото: Daniele Venturelli / Getty Images for Gucci Алекс Консани в Gucci Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images for Gucci Лила Мосс в Gucci Фото: Daniele Venturelli / Getty Images for Gucci Давика Хорн в Gucci Фото: Daniele Venturelli / Getty Images for Gucci Nettspend в Gucci Фото: Victor Boyko / Getty Images for Gucci Лиз Швайкл в Gucci Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images for Gucci Хи Конг в Gucci Фото: Victor Boyko / Getty Images for Gucci Алия Батт в Gucci Фото: Saira MacLeod / WWD / Getty Images Ачол Куир в Gucci Фото: Saira MacLeod / WWD / Getty Images Агель Акол в Gucci Фото: Saira MacLeod / WWD / Getty Images Матильда Гварлиани в Gucci Фото: Saira MacLeod / WWD / Getty Images Пак Гю-ен в Gucci Фото: Saira MacLeod / WWD / Getty Images

Еще одним важным дебютом стала коллекция Луиз Троттер для Bottega Veneta. Игра с материалами, свободными силуэтами и фактурами показала, что Троттер, принимая во внимание наследие марки, делает ее своей — и это хорошо. Широкие брюки, кожаные пальто и юбки с добавлением стекловолокна как будто говорят: «Вы видите перед собой что-то знакомое, но при этом новое».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Bottega Veneta весна/лето 2026 Фото: Getty Images Bottega Veneta весна/лето 2026 Фото: Getty Images Bottega Veneta весна/лето 2026 Фото: Getty Images Bottega Veneta весна/лето 2026 Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images Следующая фотография 1 / 4 Bottega Veneta весна/лето 2026 Фото: Getty Images Bottega Veneta весна/лето 2026 Фото: Getty Images Bottega Veneta весна/лето 2026 Фото: Getty Images Bottega Veneta весна/лето 2026 Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Прощание

Одним из самых ожидаемых показов был, конечно же, Emporio Armani. Дизайнер Джорджо Армани умер 4 сентября, успев завершить новую коллекцию. Невесомые ткани, множество оттенков, гармония свободных и приталенных силуэтов — во всем этом узнается рука и видение маэстро. Показ закрывала его племянница Сильвана, облаченная в траурный черный. Разумеется, зал аплодировал стоя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кейт Бланшетт на показе Giorgio Armani Фото: Jacopo Raule / Getty Images Ричард Гир и Алехандра Сильва на показе Giorgio Armani Фото: Jacopo Raule / Getty Images Гленн Клоуз на показе Giorgio Armani Фото: Daniele Venturelli / WireImage / Getty Images Giorgio Armani весна/лето 2026 Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images Giorgio Armani весна/лето 2026 Фото: Giovanni Giannoni / WWD / Getty Images Giorgio Armani весна/лето 2026 Фото: Aitor Rosas Sune / WWD / Getty Images Giorgio Armani весна/лето 2026 Фото: Daniele Venturelli / WireImage / Getty Images Giorgio Armani весна/лето 2026 Фото: Daniele Venturelli / WireImage / Getty Images Следующая фотография 1 / 8 Кейт Бланшетт на показе Giorgio Armani Фото: Jacopo Raule / Getty Images Ричард Гир и Алехандра Сильва на показе Giorgio Armani Фото: Jacopo Raule / Getty Images Гленн Клоуз на показе Giorgio Armani Фото: Daniele Venturelli / WireImage / Getty Images Giorgio Armani весна/лето 2026 Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images Giorgio Armani весна/лето 2026 Фото: Giovanni Giannoni / WWD / Getty Images Giorgio Armani весна/лето 2026 Фото: Aitor Rosas Sune / WWD / Getty Images Giorgio Armani весна/лето 2026 Фото: Daniele Venturelli / WireImage / Getty Images Giorgio Armani весна/лето 2026 Фото: Daniele Venturelli / WireImage / Getty Images

Показ Giorgio Armani состоялся в минувшее воскресенье, за день до закрытия Недели моды. Приглашение указало дресс-код black-tie с поправкой на стилистический прием самого Армани — пиджак под смокинг (которому многие последовали). Среди гостей показа были дизайнер Пол Смит, а также актер Ричард Гир, который сделал теперь уже легендарный костюм Армани популярным. Для этой коллекции, как и для линейки Emporio Armani, дизайнер вдохновлялся средиземноморскими пейзажами. Поэтому легкие платья и широкие брюки отличаются нежными пастельными оттенками, контрастирующими с фактурными пиджаками.

Альтернатива

В последнее время складывается ощущение, что дизайнеры пытаются найти все новые и новые способы показать свои коллекции. На Неделе моды в Лондоне молодой бренд Paolo Carzana вместо фэшен-шоу сделал съемку в журнале, Демна устроил премьеру, но лучше всех в Милане выступила Diesel. По всему городу она расставила огромные пластиковые прозрачные яйца, внутри которых находились модели, одетые в вещи из новых коллекций. В эпоху соцсетей, ИИ и как никогда быстрого контента альтернативные показы имеют смысл — как минимум их удобнее постить, а именно на это сейчас ориентируются большие бренды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Diesel весна/лето 2026 Фото: Saira MacLeod / WWD / Getty Images Diesel весна/лето 2026 Фото: Giovanni Giannoni / WWD / Getty Images Diesel весна/лето 2026 Фото: Giovanni Giannoni / WWD / Getty Images Diesel весна/лето 2026 Фото: Giovanni Giannoni / WWD / Getty Images Diesel весна/лето 2026 Фото: Giovanni Giannoni / WWD / Getty Images Diesel весна/лето 2026 Фото: Giovanni Giannoni / WWD / Getty Images Diesel весна/лето 2026 Фото: Giovanni Giannoni / WWD / Getty Images Diesel весна/лето 2026 Фото: Giovanni Giannoni / WWD / Getty Images Diesel весна/лето 2026 Фото: Jonathan Daniel Pryce / WWD / Getty Images Diesel весна/лето 2026 Фото: Jonathan Daniel Pryce / WWD / Getty Images Следующая фотография 1 / 10 Diesel весна/лето 2026 Фото: Saira MacLeod / WWD / Getty Images Diesel весна/лето 2026 Фото: Giovanni Giannoni / WWD / Getty Images Diesel весна/лето 2026 Фото: Giovanni Giannoni / WWD / Getty Images Diesel весна/лето 2026 Фото: Giovanni Giannoni / WWD / Getty Images Diesel весна/лето 2026 Фото: Giovanni Giannoni / WWD / Getty Images Diesel весна/лето 2026 Фото: Giovanni Giannoni / WWD / Getty Images Diesel весна/лето 2026 Фото: Giovanni Giannoni / WWD / Getty Images Diesel весна/лето 2026 Фото: Giovanni Giannoni / WWD / Getty Images Diesel весна/лето 2026 Фото: Jonathan Daniel Pryce / WWD / Getty Images Diesel весна/лето 2026 Фото: Jonathan Daniel Pryce / WWD / Getty Images

Однако и на классические показы некоторые решили взглянуть по-новому. Например, на шоу Dolce & Gabbana Мерил Стрип и Стэнли Туччи появились в образах Миранды Пристли и Найджела из «Дьявол носит Prada». Сейчас проходят съемки второй части фильма, и по задумке режиссера Дэвида Френкеля для большей реалистичности его Миранда пришла на настоящий показ. Отдельно стоит отметить, что на том же показе была и Анна Винтур, которая долгое время никак не комментировала фильм и только в этом году наконец его похвалила.

Анна Винтур и Мерил Стрип в образе Миранды Пристли из «Дьявол носит Prada» на показе Dolce & Gabbana

Фото: @dolcegabbana

Фото: @dolcegabbana Анна Винтур и Мерил Стрип в образе Миранды Пристли из «Дьявол носит Prada» на показе Dolce & Gabbana

Фото: @dolcegabbana

Илья Петрук