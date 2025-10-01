Миланские каникулы
Главные события Недели моды в Милане
В понедельник завершилась Неделя моды в Милане. Дебюты, прощания, альтернативные показы — собираем самое интересное, что произошло в модной столице Италии.
Дебюты
Одним из самых ожидаемых дебютов была первая коллекция Демны Гвасалии для Gucci. Вместо традиционного показа Демна представил свою линейку короткометражным фильмом «The Tiger», снятым режиссером Спайком Джонзом. Деми Мур играла вымышленную главу модного дома Брабару Гуччи, а на премьерном показе актеры показали образы из фильма живьем.
Еще одним важным дебютом стала коллекция Луиз Троттер для Bottega Veneta. Игра с материалами, свободными силуэтами и фактурами показала, что Троттер, принимая во внимание наследие марки, делает ее своей — и это хорошо. Широкие брюки, кожаные пальто и юбки с добавлением стекловолокна как будто говорят: «Вы видите перед собой что-то знакомое, но при этом новое».
Прощание
Одним из самых ожидаемых показов был, конечно же, Emporio Armani. Дизайнер Джорджо Армани умер 4 сентября, успев завершить новую коллекцию. Невесомые ткани, множество оттенков, гармония свободных и приталенных силуэтов — во всем этом узнается рука и видение маэстро. Показ закрывала его племянница Сильвана, облаченная в траурный черный. Разумеется, зал аплодировал стоя.
Показ Giorgio Armani состоялся в минувшее воскресенье, за день до закрытия Недели моды. Приглашение указало дресс-код black-tie с поправкой на стилистический прием самого Армани — пиджак под смокинг (которому многие последовали). Среди гостей показа были дизайнер Пол Смит, а также актер Ричард Гир, который сделал теперь уже легендарный костюм Армани популярным. Для этой коллекции, как и для линейки Emporio Armani, дизайнер вдохновлялся средиземноморскими пейзажами. Поэтому легкие платья и широкие брюки отличаются нежными пастельными оттенками, контрастирующими с фактурными пиджаками.
Альтернатива
В последнее время складывается ощущение, что дизайнеры пытаются найти все новые и новые способы показать свои коллекции. На Неделе моды в Лондоне молодой бренд Paolo Carzana вместо фэшен-шоу сделал съемку в журнале, Демна устроил премьеру, но лучше всех в Милане выступила Diesel. По всему городу она расставила огромные пластиковые прозрачные яйца, внутри которых находились модели, одетые в вещи из новых коллекций. В эпоху соцсетей, ИИ и как никогда быстрого контента альтернативные показы имеют смысл — как минимум их удобнее постить, а именно на это сейчас ориентируются большие бренды.
Однако и на классические показы некоторые решили взглянуть по-новому. Например, на шоу Dolce & Gabbana Мерил Стрип и Стэнли Туччи появились в образах Миранды Пристли и Найджела из «Дьявол носит Prada». Сейчас проходят съемки второй части фильма, и по задумке режиссера Дэвида Френкеля для большей реалистичности его Миранда пришла на настоящий показ. Отдельно стоит отметить, что на том же показе была и Анна Винтур, которая долгое время никак не комментировала фильм и только в этом году наконец его похвалила.
Анна Винтур и Мерил Стрип в образе Миранды Пристли из «Дьявол носит Prada» на показе Dolce & Gabbana
Фото: @dolcegabbana