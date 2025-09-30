Поджигателям двери журналиста Sputnik Татаренкова дали восемь лет колонии

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным в приготовлении к убийству и умышленном уничтожении имущества Рустама Горшкова и Никиты Смакова. Они обвинялись в поджоге квартиры журналиста Sputnik Трофима Татаренкова. Фигурантам назначили по 8 лет и 2 месяца строгого режима, сообщила пресс-служба судов Петербурга.

Суд также удовлетворил гражданский иск «Жилкомсервиса №1 Адмиралтейского района». По нему с осужденных взаимно взыщут более 428 тыс. руб. в качестве возмещения ущерба.

Инцидент произошел в сентябре 2024 года. Осужденные действовали по заданию куратора, обещавшего им $1 тыс. за поджег. Для реализации плана злоумышленники обложили дверь в квартиру журналиста покрышками, в которые кинули бутылку с зажигательной смесью. Жертв удалось избежать, так как в квартире никого не было.

Господин Татаренков в разговоре с «Ъ» отмечал, что ему нанесен значительный ущерб. В частности, внутри квартиры выгорела электрика и интернет, были повреждены камеры и бронированная дверь. Последняя, по утверждению журналиста, стоила около 400 тыс. руб.

Горшков и Смаков признали вину только в умышленном уничтожении имущества. В ходе расследования они заявили о раскаянии и готовности полностью возместить ущерб. При этом господин Татаренков просил переквалифицировать дело о поджоге по более тяжелой статье.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ведущему испортили выход».

Никита Черненко