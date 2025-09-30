Уральские девелоперы и провайдеры обсудили введение ИИ в строительстве

Вопросы эффективности и возможности использования искусственного интеллекта (ИИ) уральские застройщики и провайдеры обсудили на сессии «Умная инфраструктура: безопасность, сервисы и комфорт для жителей и бизнеса», которую провел ИД «Коммерсантъ-Урал» совместно с ПАО «Ростелеком» в рамках строительного форума 100+ TechnoBuild.

В ходе дискуссии девелоперы признались, что за годы работы у них накопился большой массив данных, проанализировать которые можно только с использованием искусственного интеллекта. Многие компании уже внедряют его элементы в работу, в том числе для аналитики продаж, общения с клиентами и цифровизации процессов УК. IT-продюсер «ЦифРобот» Алексей Крицкий предложил использовать ИИ также для систематизации и оптимизации рабочих процессов не только с клиентами, но и между сотрудниками — благодаря организованному сбору данных внутри компании, считает он, можно принимать более эффективные решения.

Уральские провайдеры тоже используют ИИ и предлагают решения на его основе. «Если ИИ помогает и полезен для услуг и наших клиентов, то мы его внедряем. Элементы ИИ можно встретить везде — начиная от контактного центра для наших клиентов, где есть речевая аналитика и речевой робот, и заканчивая видео-аналитикой и обработкой данных с видеокамер»»,— отметила директор офиса «Ростелеком Ключ» Елена Нечай.

Впрочем, пока и застройщики, и провайдеры сходятся во мнении, что ИИ нужно использовать лишь как помощника, а не заменять им специалистов. «Ни одна из языковых моделей не может заменить человека. Нельзя, чтобы бухгалтер использовал ИИ в качестве юриста — бухгалтер не сможет оценить верность ответа ИИ. Поэтому мы воспринимаем большие языковые модели как помощников, но не как замену специалистов»,— подчеркнул директор по цифровой трансформации «Атомстройкомплекс» Виктор Гвержис.

Его поддержал замминистра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Антон Шафаростов, добавив: «Пока не будет понимания, что ИИ ошибается не чаще, чем человек, картина взаимодействия изменится».

Анастасия Реутова