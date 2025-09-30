Трамп: США перестали отставать от России и Китая в космосе

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты перестали отставать от России и Китая в космосе благодаря созданным им американским космическим силам. По его словам, теперь США домигируют в этой сфере.

«Я люблю космические силы, потому что это мое творение. Знаете, когда вы что-то создаете сами — вы это любите. И люди, которых мы туда назначили, были отличными. Я не ошибся: мы изначально поставили туда лучших людей — и мы действительно начали доминировать»,— сказал Дональл Трамп, выступая перед высшим офицерским составом ВС США в Вирджинии.

Космические силы США были созданы в декабре 2019 года, во время первого президентского срока Дональда Трампа. Тогда он объяснял эту необходимость тем, что такие же силы готовят Россия и Китай. Они стали шестым видом вооруженных сил США и первым, учрежденным после формирования современной структуры американской армии в 1947 году.

Лусине Баласян