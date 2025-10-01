Директора компании из Сибая обвиняют в невыплате зарплаты

Сибайский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении финансового директора строительной компании, обвиняемого в невыплате заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).

Как сообщила пресс-служба управления СКР по Башкирии, с октября 2023 по июнь 2024 года обвиняемый не выплачивал 18 работникам компании зарплату. Задолженность превысила 9,7 млн руб. Вместо расчета с сотрудниками директор компании, «в нарушение установленной законом очередности», тратил деньги на выплату налогов, погашение кредиторской задолженности и так далее.

Перед 16 работниками задолженность погашена в полном объеме, перед двумя — частично, на оставшуюся сумму наложен арест, отметили в СКР.

Олег Вахитов