В Северной Осетии запустили отопление в больницах и школах

Отопительный сезон в Северной Осетии начался в медицинских и образовательных учреждениях на фоне устойчивого похолодания, сообщил министр ЖКХ, топлива и энергетики республики Тимур Караев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По его словам, теплоснабжение включают в больницах, школах и детских садах, а в жилых многоквартирных домах подача тепла начинается только после получения постановления главы администрации муниципального образования. Действующее законодательство требует, чтобы среднесуточная температура на протяжении пяти дней подряд не превышала 8 градусов, и только после этого органы местного самоуправления получают право запускать отопление в жилом фонде.

Министр отметил практически 100-процентную техническую готовность систем отопления в учреждениях соцсферы. В последние дни погода в регионе держится прохладной с дневной температурой около 10 градусов и осадками. Такая климатическая ситуация соответствует установленным нормативам, согласно которым отопительный сезон запускают в первую очередь именно в социальных объектах — школах, детсадах и больницах. Отопление жилых домов запускают поэтапно, после оформления всех необходимых нормативных документов.

Ранее власти республики фиксировали порядка 86% готовности к отопительному сезону. Проблемы с запоздалой подготовкой многоквартирных домов остались актуальны, в частности во Владикавказе не все дома имеют актуальные акты готовности, что требует дополнительного контроля со стороны ведомств. В отличие от социальных учреждений, запуск отопления в жилом секторе сопровождается дополнительными требованиями и зависит от решений местных органов, что, по словам министра, объясняет задержки с подачей тепла в многоэтажках.

Станислав Маслаков