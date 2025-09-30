В пермской школе ученикам предложили сдать вейпы за положительную оценку по физкультуре

В школе «Мастерград» в Перми 30 сентября началась акция, в рамках которой школьникам предлагают сдать вейп и получить оценку «отлично» по физкультуре, пишет Properm.ru. Директор образовательного учреждения Оксана Казакова, пояснила, что учащимся старших классов предлагают принести электронную сигарету в школу и сдать ее. При этом никакого дисциплинарного взыскания с ребенка не будет.

«Мы проводим просветительскую работу: в каждый класс выходят волонтеры, которые говорят, что если в вашей жизни такая история случилась, либо вы знаете кого-то, кто курит, вы можете сдать вейп в эту коробку и попрощаться с этой темой навсегда», — рассказала госпожа Казакова.

По мнению директора, школьники воспримут такую акцию позитивно. «Мастерград» был выбран по итогам победы во всероссийском конкурсе «Россия — здоровая нация» с проектом «Школьного спортивного клуба». Акция посвящена здоровому образу жизни школьников и организована при поддержке департамента образования Перми.