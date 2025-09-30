Дом с обременениями

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия по Пермскому краю через суд потребовала изъять из собственности Российской Федерации комплекс зданий Доходного дома Кувшинского в центре Перми. Сейчас его частично занимает один из корпусов медицинского госуниверситета. Как говорят в инспекции, комплекс, который является объектом культурного наследия, находится в неудовлетворительном состоянии. Иск направлен с целью предотвратить полное разрушение здания. По мнению инспекции, после изъятия объекта из госсобственности он должен быть продан на торгах. Юристы называют иск уникальным, поскольку раньше подобные требования инспекция направляла лишь к частным собственникам.



Заявление госинспекции по охране объектов культурного наследия в Прикамье с иском к теруправлению Росимущества в регионе было зарегистрировано в Арбитражном суде Пермского края в конце августа этого года. Как следует из материалов дела, истец требует изъять из собственности Российской Федерации некий объект культурного наследия. В качестве третьих лиц к участию в деле привлечены Пермский государственный университет им. Вагнера и краевое министерство по управлению государственным имуществом. Как рассказали «Ъ-Прикамье» знакомые с ситуацией источники, речь идет об изъятии из госсобственности так называемого доходного дома Кувшинского, представляющего собой комплекс из нескольких зданий. Они расположены на перекрестке улиц Петропавловской и Газеты «Звезда», сейчас его частично занимает один из корпусов Пермского государственного медицинского университета (ПГМУ).

Земельный участок, а также объект недвижимости на нем находятся в федеральной собственности. Медицинский университет использует здание на правах оперативного управления. Собеседники «Ъ-Прикамье» пояснили: инспекция по охране памятников полагает, что здание, которое является объектом культурного наследия, не содержится должным образом. О конкретных претензиях истца они рассказать не смогли, но отметили, что инспекция просит суд обязать Росимущество организовать продажу спорного имущества на публичных торгах.

В инспекции уточнили, что исковое заявление было направлено, поскольку работы по сохранению объекта не проводились. «Такие действия собственника и правообладателя объекта культурного наследия привели к его неудовлетворительному техническому состоянию. С целью недопустимости полного разрушения памятника был подан настоящий иск»,— считают в госоргане. В ПГМУ на вопросы относительно позиции вуза по арбитражному спору не ответили. С представителями Росимущества связаться не удалось.

Фигурирующий в процессе объект недвижимости был построен в середине XIX века, а в 80-е годы того же столетия двухэтажный каменный дом был перестроен в трехэтажный. В 1897 году его собственником стал Владимир Кувшинский, почетный гражданин Перми и управляющий сталелитейного завода Любимова. В 1902 году владелец здания разместил там основанную им типографию, которая издавала газету «Камский край», а часть помещений в доме сдавалась в аренду. После Октябрьской революции домовладение было «муниципализировано». В 1993 году оно было включено в список памятников градостроительства и архитектуры местного областного значения, спустя десять лет на него было оформлено охранное обязательство. В архитектурном плане объект представляет комплекс из трех зданий, в одном из которых располагаются подразделения ПГМУ. Остальная часть объекта не эксплуатируется. В 2021 году по заказу госинспекции была разработана проектно-строительная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и возможности эксплуатации законсервированной части здания и проведена ее экспертиза. В прошлом году сообщалось, что дом Кувшинского будет восстановлен на средства «Дом.РФ».

Стоит отметить, что в 2023 году контракт на работы, связанные реконструкцией объекта, был заключен с ООО «Пермстроймет+». Сейчас общество пытается взыскать с ПГМУ 3,36 млн руб. задолженности. К участию в деле в качестве третьего лица привлечена госинспекция по охране объектов культурного наследия.

По мнению руководителя коммерческой практики адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Жанны Колесниковой, ситуация с изъятием объекта культурного наследия из федеральной собственности уникальная. При этом подобные иски из-за ненадлежащего содержания объектов культурного наследия у частных собственников довольно распространены. «Однако в рассматриваемом кейсе здание и так находится в государственной собственности, дальше изымать его, что называется, некуда. Именно поэтому госинспекция по охране объектов культурного наследия по Пермскому краю в качестве последствия прекращения права федеральной собственности требует продать здание с публичных торгов»,— говорит эксперт.

Госпожа Колесникова отмечает, что законодательство предусматривает только судебный порядок изъятия объектов культурного наследия. В данном случае альтернативой могла бы стать приватизация, то есть продажа объекта частному собственнику с торгов, либо заключение в отношении него концессионного соглашения. «В то же время здание обременено правом оперативного управления, поэтому его предварительно необходимо изъять у университета и передать в казну. Для такого изъятия необходимы основания, названные в ст. 296 ГК РФ, в частности имущество должно быть излишним, неиспользуемым или используемым не по назначению. Как видно, ненадлежащее состояние объекта среди них не названо». Жанна Колесникова полагает, что причина обращения в суд с таким «необычным иском» может заключаться в отсутствии, с одной стороны, формальных оснований для изъятия здания из оперативного управления университета для последующей передачи в частную собственность, с другой — в отсутствии бюджетных средств для финансирования ремонтно-реставрационных работ.

Дмитрий Астахов