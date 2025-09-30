Трамп: США опережают на 25 лет Россию и КНР по подводным лодкам

Президент США Дональд Трамп заявил, что американский флот на 25 лет опережает Россию и Китай по подводным лодкам. На сегодняшний день подводный флот Соединенных Штатов насчитывает 71 атомную подводную лодку.

«Нам недавно поступила небольшая угроза от России, и я отправил подводную лодку, атомную подводную лодку, самое смертоносное оружие»,— сказал Дональд Трамп на расширенном совещании адмиралов и генералов США в штате Вирджиния. Он объяснил, что причиной стало «упоминание ядерного оружия». «Я перебросил одну или две подводные лодки — я не буду говорить о двух — к побережью России исключительно из предосторожности. Мы не можем допустить, чтобы люди разбрасывались словом "ядерное"»,— сказал президент США.

«В ближайшие несколько лет мы сделаем нашу армию сильнее, жестче, быстрее, яростнее и могущественнее, чем когда-либо раньше. Я восстановил наш ядерный арсенал, как вы, наверное, знаете, но мы это тоже еще улучшим»,— продолжил Дональд Трамп.

Лусине Баласян