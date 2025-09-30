Перебои с бензином в Ставрополье связали с сезоном отпусков и уборкой зерна

Нехватка бензина и рост цен на топливо в Ставропольском крае связаны с сезоном отпусков и уборкой сельскохозяйственных культур. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минпрома.

«Дефицит связан с повышенным спросом, который ежегодно фиксируется в сезон отпусков и уборочных работ аграриев. Кроме того, с плановыми ремонтными работами на нефтеперерабатывающих заводах, а также внеплановыми остановками в работе НПЗ»,— пояснили в министерстве.

В ведомстве добавили, что на нефтебазах достаточно топлива для покрытия потребностей региона. При этом в Минпроме подтвердили наличие точечных простоев на некоторых АЗС по одному или двум из видов топлива.

Что касается стоимости бензина, то ее устанавливают собственниками нефтебаз и АЗС на основе рыночного механизма конкуренции, с учетом затрат, понесенных на приобретение, доставку, перевалку и реализацию моторного топлива, а также содержание нефтебаз и АЗС, сообщили в министерстве, добавив, что ситуацию на рынке нефтепродуктов контролирует региональное УФАС.

Наталья Белоштейн