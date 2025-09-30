«Приложение стало центром управления сразу для всей экосистемы»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, какие опции доступны пользователям умного дома благодарю приложению бренда ASKO.

Установка устройств умного дома сокращает энергопотребление на 12% — такими данными поделились специалисты Центра исследований и экологического инжиниринга HPBS. Под умным домом мы пока подразумеваем скорее умные лампочки, видеодомофоны, роботов-пылесосов, автоматические въездные ворота и тому подобное. Но что, если вместе с ними умной станет и крупная бытовая техника?

Обновленное приложение ConnectLife с искусственным интеллектом стало центром управления сразу для всей экосистемы устройств бренда ASKO. Сервис, например, готов предложить пользователю рецепты блюд в зависимости от имеющихся продуктов, автоматические программы готовки еды в духовках или стирки белья с контролем через приложение. Там же можно оценить состояние и статус устройств. Уверен, забота о здоровье владельца не менее важна, чем низкое энергопотребление, поэтому высоко ценю довольно авантюрное, на первый взгляд, решение инженеров ASKO полностью отказаться от резиновых манжет в пользу металлического кольца в стиральных машинах линейки Laundry Care 2.0. Традиционные манжеты под воздействием температур, влаги и агрессивных моющих средств изнашиваются, теряют эластичность, покрываются трещинами, где с удовольствием селятся плесень, грибки и прочие микроорганизмы.

Возвращаясь к умным энергосберегающим технологиям, стоит также отметить систему Quattro Construction. Четырехточечная подвеска блокирует вибрации барабана, сенсоры Active Drum контролируют баланс белья и корректируют скорость отжима. А технология Bundle Guard в сушильных машинах предотвращает сбивание белья в комок. Духовка Celsius Cooking, которая сама следит за температурой, может точно скорректировать не только ее, но и влажность, стала возможной благодаря множеству датчиков и умным алгоритмам. Похожий принцип реализован и в холодильниках серии Nordic Fresh 2.0. Система анализирует и корректирует температурные режимы и влажность, чтобы продлить хранение продуктов. Новинки ASKO получили награды iF Design Award не только за скандинавский характер во внешности, но и за инженерные решения вроде отзывчивых цветных сенсорных панелей и фирменного джойстика с нажатием.

