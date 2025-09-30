В Саратове начальник автоколонны фирмы пойдет под суд за коммерческий подкуп

Энгельсский районный суд Саратовской области рассмотрит в отношении 35-летнего начальника автоколонны коммерческой фирмы уголовное дело о коммерческом подкупе (ч. 6 и п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, с 2018 по 2024 год фигурант несколько раз получил от подчиненных водителей-экспедиторов деньги за создание для них «лояльных условий» на работе. В общей сложности они передали ему более 1 млн руб.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов