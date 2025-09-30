Трамп по-прежнему рассчитывает на встречу Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что по-прежнему рассчитывает на встречу российского лидера Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Нам осталось урегулировать один (конфликт.— ''Ъ''), и нам нужно урегулировать его с президентом Путиным и Зеленским. Нужно собрать их вместе и покончить с этим»,— заявил Дональд Трамп на совещании с генералами и адмиралами армии США базе Корпуса морской пехоты США в Вирджинии.

Президент США уже неоднократно предлагал провести встречу лидеров России и Украины. В качестве площадки Белый дом рассматривал Венгрию. Российская сторона не исключала подобную возможность после необходимой подготовки, а именно — согласования основных условий будущего мирного соглашения.

Лусине Баласян