«Союзмультфильм» покажется в частных руках

«Союзмультфильм» приватизируют. Представитель киностудии подтвердил “Ъ FM” сделку, но отказался раскрыть детали, объяснив, что она не публичная. В проекте поправок в закон о бюджете сказано, что поступления от продажи госсобственности в этом году вырастут больше чем на 1 млрд руб., и в основном за счет этого соглашения. Киностудия находилась в плане приватизации с 2009-го, в 2021-м «Союзмультфильм» стал акционерным обществом, а 100% ценных бумаг находилось у Росимущества. СМИ сообщили, что теперь пакет акций приобрел Сбербанк, но после новость была удалена по просьбе пресс-службы Минфина.

Сколько может стоить пакет акций? И кто может стать главным интересантом? “Ъ FM” обсудил эти вопросы с партнером юридической фирмы Orlova\Ermolenko Александром Ермоленко: «В целом эксперты обычно используют три метода, оценивают актив и где-то посерединке сходятся. На самом деле, что сколько стоит, это вопрос категорически философский. Что касается именно этой истории, то, несмотря на громкое имя и уникальность, на мультфильмах зарабатывать деньги достаточно сложно, не у каждого получится. Для того чтобы продукция такого рода приносила доход, нужно, чтобы достаточно качественно была выстроена система интеллектуальной собственности. Такой актив, поскольку он красивый, звучит хорошо, приносит людям радость, но не генерирует прибыль, кто-то должен просто содержать. Даже если он будет работать в убыток, будем дофинансировать. Кроме того, в масштабах Сбербанка, конечно, это не так дорого. То есть это огромнейшая структура. "Союзмультфильм" — это тоже большая компания, но по сравнению со "Сбером" и масштабом денежных потоков, которые ходят здесь и там, они, конечно, несопоставимы».

Как пишет РБК, в прошлом году выручка «Союзмультфильма» превысила 600 млн руб., а чистая прибыль — 170 млн руб. Последнее время крупные непрофильные игроки стараются развиваться на медиарынке, вероятно, пакет акций «Союзмультфильма» будет необходим именно для таких целей, допускает гендиректор компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров:

«Понятно, что если бы продавались полностью права на так называемую золотую коллекцию, то стоимость могла составить не менее 1,2-1,3 млрд руб. Сейчас, вероятнее всего, она будет несколько ниже, думаю, в пределах 1 млрд руб.

Потому что лучшие произведения остаются в собственности государства, ну а покупатель получает лицензионные права на них. В данном случае это тоже ценный актив, но, понятно, что определенный дисконт к стоимости формирует. Потенциальный интерес к нему, наверное, в первую очередь может быть связан с крупнейшими экосистемами, потому что сейчас именно экосистемы являются драйверами с точки зрения развития контента. Wildberries запускает Wibes, "Яндекс" — "Ритм", Ozon — видеоконтент. Здесь может быть сформирована серьезная дополнительная ценность. И, с другой стороны, эта история потенциально более эффективна».

Как сообщал РБК, Сбербанк планировал стать совладельцем «Союзмультфильма» еще в 2019-м, пытаясь нарастить долю в медиаиндустрии. “Ъ FM” направил запрос в компанию с просьбой подтвердить или опровергнуть покупку пакета акций. Ведущий эксперт факультета креативных индустрий Высшей школы экономики Олег Иванов считает, что существенных изменений в любом случае ждать не стоит:

«Не думаю, что случатся какие-то кардинальные изменения в судьбе "Союзмультфильма".

Это развивающаяся компания, очень современная, она идет в сторону новых продуктов и обновления предыдущих. Очень жаль, что у этой студии нет своей собственной библиотеки, но тем не менее управление правами — это очень неплохой бизнес. Кроме того, у нее есть свое собственное производство и какие-то новые планы. Мне кажется, для киностудии, которая производит анимационные фильмы, особо не нужны какие-то сверхновации с точки зрения новых направлений деятельности. Но технологические возможности увеличиваться будут. Наверняка могут появиться новые персонажи, но это обычная логика развития такого рода компаний, то есть когда поддерживаются предыдущие бренды и создаются новые».

В Росимуществе сообщали, что в первом полугодии бюджет получил от приватизации свыше 27 млрд руб. Показатель в пять раз больше запланированного на 2025-й.

