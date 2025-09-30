Росимущество подтвердило продажу доли в «Союзмультфильме»

В пресс-службе Росимущества подтвердили «Ъ» продажу доли в «Союзмультфильме» в 2025 году. Информацию о покупателе и стоимости сделки там не уточняют ввиду «ограниченного характера информации».

Ранее РБК со ссылкой на пояснительную записку к поправкам в закон о бюджете на 2025 год писал, что государство осуществило приватизацию киностудии «Союзмультфильм». С 2021 года единственным владельцем компании было Росимущество. Факт сделки подтвердили РБК в «Союзмультфильме».

Из пояснительной записки к проекту следует, что АО «Киностудия "Союзмультфильм"» принесет федеральному бюджету 1,12 млрд руб. В пресс-службе Минфина также подтвердили «Ъ» размер поступлений и реализацию пакета акций АО «Киностудия "Союзмультфильм"» в рамках исполнения распоряжения правительства: «Увеличение поступлений от приватизации в федеральный бюджет было обеспечено в основном за счет поступления средств от данной сделки и составило 1,118 млрд руб. В бюджет в 2025 году также поступило около 30 млрд руб. доходов от продажи активов, изъятых в собственность РФ по решениям судов».

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка АО «Киностудия "Союзмультфильм"» в 2024 году составляла 624,3 млн руб., чистая прибыль — 170,2 млн. Сведения об учредителях компании были скрыты весной 2022 года.

Варвара Полонская