Raiffeisen Bank International сохранил €1 млрд из-за отозванного иска Strabag

Группа акционеров строительной компании Strabag отозвала иск к компании Rasperia, сообщило агентство Reuters. Если бы иск удовлетворили, Raiffeisen Bank International (RBI) мог быть оштрафован на €1 млрд.

Австрийский офис Raiffeisen, как пишет информагентство, оказался «связан со спором через сложную сеть перекрестного владения акциями с участием одного из своих собственных владельцев».

Представитель RBI заявил Reuters, что банк был втянут в спор из-за своих российских активов, никаким иным образом он в деле замешан не был. Rasperia Trading Limited принадлежала российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. Он продал компанию вместе с принадлежащей ей долей в Strabag (24,1%) в марте 2024 года.

В апреле российская дочка RBI проиграла апелляцию по иску Rasperia. Райффайзенбанк обязали выплатить компании €2 млрд. Rasperia пошла в суд из-за сорванной сделки по продаже акций Strabag австрийскому Raiffeisen. Банк отказался от покупки «в целях предосторожности», в том числе из-за связи компании с господином Дерипаской.