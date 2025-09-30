«Ростелеком» запускает новый бренд облачного провайдера «Турбо Облако»

«Ростелеком» объявил о создании технологического бренда «Турбо Облако» для бизнес-заказчиков. В облачный бизнес компания планирует вложить более 40 млрд рублей к 2030 году. Компания опирается на опыт «РТК-ЦОД» в развитии сервисов и инфраструктуры ЦОД, облачных платформ, услуг обмена трафиком, интеграционных проектов и разработки ПО. Облачный провайдер «Турбо Облако» ориентирован на B2B-клиентов и предоставляет виртуальную инфраструктуру, управляемые базы данных и специализированное облако для критически важных объектов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО «Ростелеком» Фото: ПАО «Ростелеком»

Главное преимущество «Турбо Облако» — федеральный охват и высокая производительность на 20 площадках в пяти федеральных округах. Это особенно важно для крупных компаний. Облачный провайдер включает более 50 собственных и 65 партнерских сервисов. Единые стандарты и технологии между облаком и ИТ-инфраструктурой заказчика упрощают создание гибридных сред и снижают операционные затраты. Единая платформа для контроля ресурсов помогает планировать расходы, включая работу с другими провайдерами.

По данным аналитиков IDC, ежегодный рост российского облачного рынка в ближайшие годы составит примерно 30%, что значительно больше мирового показателя — около 20%. Оптимистичный рыночный прогноз стал для «Ростелекома» дополнительным стимулом для создания выделенного облачного бизнеса.

Давид Мартиросов, старший вице-президент по коммерческим ИТ-продуктам «Ростелекома»: «Мы видим устойчивый рост спроса на услуги ИТ-инфраструктуры со стороны бизнеса и стремимся отвечать на него как можно быстрее. Запуск “Турбо Облака” логично продолжает стратегию нашего коммерческого ИТ-кластера по усилению позиций на B2B-рынке. Этот шаг подтверждает, что мы последовательно реализуем поставленные цели по укреплению роли “Ростелекома” как поставщика ИТ-продуктов и сервисов для корпоративных клиентов».

«Турбо Облако» помогает реализовывать сложные ИТ-проекты любого масштаба: от частных и гибридных облачных инфраструктур до задач импортозамещения и резервного копирования с восстановлением критически важных систем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО «Ростелеком» Фото: ПАО «Ростелеком»

Александр Обухов, генеральный директор компании «Турбо Облако»:

«Мы проводим не просто ребрендинг, а полноценную трансформацию подхода к предоставлению облачных сервисов, нацеленную на скорость, гибкость и глубокое партнерство с бизнесом в условиях импортозамещения. “Турбо Облако” совмещает надежность крупнейшего игрока с энергией стартапа, чтобы наши клиенты не догоняли тренды, а задавали их».

Компания придерживается практики персонального сопровождения клиентов: за каждым заказчиком закрепляется отдельная команда специалистов, что позволяет быстро решать задачи с участием реальных экспертов, а не автоматизированных систем. Сервис регулируется соглашениями об уровне обслуживания (SLA). Они устанавливают строгие требования к доступности и качеству, включая ограничение регламентных работ до полутора часов в год.

ПАО «Ростелеком», https://www.company.rt.ru/