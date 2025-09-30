Онлайн-библиотеку MangaLIB оштрафовали на 8 млн руб. за пропаганду запрещенного ЛГБТ

Таганский суд Москвы оштрафовал онлайн-библиотеку японских комиксов MangaLIB на 8 млн руб. за пропаганду ЛГБТ («движение ЛГБТ» признано экстремистским в РФ и запрещено).

Согласно сообщению пресс-службы суда, библиотеку оштрафовали по четырем протоколам по ч. 4, ст. 6.21. КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола или отказа от деторождения). За каждый из них библиотека получила штраф в 2 млн руб. С чем связано составление протоколов — неизвестно.

25 августа MangaLIB оштрафовали в общей сложности на 14 млн руб. (по семи протоколам) за аналогичное правонарушение.

На сайте MangaLIB размещен архив японской манги и корейской манхвы с переводом на русский язык. Администраторы сайта указывают, что их сервис представляет собой клуб любителей этого направления искусства, которые читают и публикуют свои переводы комиксов.

Полина Мотызлевская