Экс-замминистра здравоохранения Ставрополья пойдет под суд за мошенничество

В Ставропольском крае экс-заместитель министра здравоохранения Наталья Плотникова обвиняется в превышении должностных полномочий с корыстной заинтересованностью, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По версии следствия, с 2020 по 2023 годы, занимая должность начальника отдела министерства, она давала указания работникам медучреждения вносить ложные данные о том, что она якобы работала врачом-педиатром. На основании этих фальсификаций Плотникова незаконно получала зарплату и медицинский трудовой стаж. Таким образом бюджету региона был причинен ущерб около 500 тысяч рублей, которые обвиняемая уже возместила в полном объеме.

По инициативе прокурора Юрия Немкина чиновницу уволили из министерства за утрату доверия. Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд Ставрополя для рассмотрения по существу. Расследование находится под контролем прокуратуры региона.

Станислав Маслаков