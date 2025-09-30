Посол ЮАР найден мертвым возле парижского отеля Hyatt

У отеля Hyatt в Париже обнаружено тело посла ЮАР во Франции Эммануэля Нкосинати Мтетвы, сообщает Le Parisien. Как отмечает газета, предположительно, он выпал из окна 22-го этажа здания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отель Hyatt Regency, возле которого было найдено тело посла ЮАР во Франции

Фото: Benoit Tessier / Reuters Отель Hyatt Regency, возле которого было найдено тело посла ЮАР во Франции

В понедельник, 29 сентября, жена посла обратилась в полицию, заявив о его исчезновении. Несколькими часами ранее она получила от мужа сообщение, которое вызвало у нее опасения, что с ним может что-то случиться. По предварительным данным следствия, сигнал телефона посла в последний раз был принят примерно в 15 часов в понедельник в окрестностях Булонского леса в Париже. Полицейские прочесали лес на западе столицы, но самого посла там не нашли. Отель, у которого сегодня было обнаружено его тело, находится в расположенном поблизости от леса округе Парижа.

Столичная полиция начала расследование. Комментировать случившееся в полиции и отеле отказались.

Кирилл Сарханянц