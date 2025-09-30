В фонде капремонта Самарской области сменился руководитель

Анна Чижикова назначена временно исполняющим обязанности генерального директора фонда капитального ремонта Самарской области. Об этом сообщается на сайте организации.

Ранее стало известно о том, что нижегородские следователи возбудили уголовное дело в отношении прежнего руководителя самарского фонда капремонта Ирины Лукьяновой. Силовики установили, что в 2023 году во время работы замгендиректора ФКР Нижегородской области она приняла на работу в организацию в качестве экономиста свою дочь, которая числилась в организации до ноября 2024 года, но не выполняла свои обязанностей и получала зарплату по фиктивным документам.

Сумма похищенных средств составила более 620 тыс. руб., установило следствие. Ирину Лукьянову задержали. Она дала подписку о невыезде.

Это не первый случай, когда руководство фонда капремонта Самарской области подвергается уголовному преследованию. Предшественники Ирины Лукьяновой Александр Константинов и Михаил Архипов также стали фигурантами дел о коррупции. Они получили реальные сроки.

Георгий Портнов