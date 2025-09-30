Экс-начальник СИЗО возглавил детский досуговый центр в Сызрани
Глава Сызрани Сергей Володченков представил нового руководителя детского досугово-оздоровительного центра Виталия Рязанцева. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Виталий Рязанцев — подполковник внутренней службы. Ранее он возглавлял СИЗО-2 УФСИН России по Самарской области.
Досугово-оздоровительный центр организует отдых для детей в лагерях «Юность», «Планета дружбы», «Салют», «Рассвет» и «Дружные ребята». Основные задачи нового руководителя — развивать инфраструктуру лагерей, увеличивать количество отдыхающих детей и обновлять программы досуга.