Экс-начальник СИЗО возглавил детский досуговый центр в Сызрани

Глава Сызрани Сергей Володченков представил нового руководителя детского досугово-оздоровительного центра Виталия Рязанцева. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Виталий Рязанцев — подполковник внутренней службы. Ранее он возглавлял СИЗО-2 УФСИН России по Самарской области.

Досугово-оздоровительный центр организует отдых для детей в лагерях «Юность», «Планета дружбы», «Салют», «Рассвет» и «Дружные ребята». Основные задачи нового руководителя — развивать инфраструктуру лагерей, увеличивать количество отдыхающих детей и обновлять программы досуга.

Андрей Сазонов