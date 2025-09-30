«Удмуртнефть» добыла 340-миллионную тонну нефти

Накопленная добыча «Удмуртнефти» (входит в нефтедобывающий комплекс НК «Роснефть») достигла 340 млн тонн нефти с начала производственной деятельности в 1967 году. Достижение этого показателя стало возможным благодаря слаженной работе коллектива предприятия, вводу новых добычных мощностей, применению передовых технологий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО «УДМУРТНЕФТЬ» ИМ. В.И. КУДИНОВА Фото: ПАО «УДМУРТНЕФТЬ» ИМ. В.И. КУДИНОВА

В течение 2024 года эксплуатационный фонд предприятия пополнили 78 новых скважин, в том числе на молодом активе — Южно-Шарканском месторождении. При их строительстве применяется многозабойное бурение в сложных конфигурациях «Фишбон» и «Ласточкин хвост», показавших высокую эффективность на месторождениях региона. Для интенсификации притока нефти выполняются операции многостадийного гидроразрыва пласта.

Ключевыми задачами развития предприятия являются цифровизация производственных процессов, внедрение новых технологий, снижение эксплуатационных затрат в нефтедобыче. На сегодняшний день на предприятии созданы цифровые модели всех месторождений.

На ряде скважин нагнетательного фонда внедряются возобновляемые источники энергии. Солнечные панели используются для энергоснабжения управляющего оборудования, передающего данные по технологии «сети дальнего действия».

Предприятие продолжает поиск инноваций, направленных на повышение эффективности производственных процессов. С начала 2025 года успешно завершено три проекта опытно-промышленных испытаний, в их числе — тиражирование технологии ремонта стеклопластиковых насосных штанг и антикоррозионная защита емкостного оборудования. В настоящее время разрабатывается инновационный подход по снижению затрат и трудоемкости теплоизоляционных работ на объектах энергетики. Важным направлением также остается поиск технических решений для увеличения производительности скважин.

«Удмуртнефть» – крупнейшее нефтедобывающее предприятие на территории Удмуртии, обеспечивающее 60% годовой добычи региона. В активе компании — 36 месторождений на 70 лицензионных участках. Сегодня предприятие продолжает вести геологоразведочные работы на новых активах и зрелых месторождениях. В числе недавних открытий – Каркашурское месторождение.