Детская библиотека в липецкой Добринке стала модельной

После завершения ремонта за 2,2 млн руб. Центральная детская библиотека в райцентре Добринка Липецкой области стала модельной. Ее обновили в рамках нацпроекта «Семья», сообщили в правительстве региона.

В библиотеке появились один большой зал и несколько зон, в том числе для коворкинга и развивающих игр. В учреждении установили компьютеры с выходом в интернет, VR-шлемы, интерактивный стол. Кроме того, в библиотеку поставили специальное оборудование для посетителей с ограниченными возможностями здоровья, например, электронную лупу.

Выставку «Добринцы — Великой Победе» после ремонта дополнили интерактивной Книгой памяти. Кроме того, библиотекари готовят виртуальные путешествия по странам («Библиокруиз»), встречи с представителями разных профессий («Из первых уст»), курируют клубы по интересам — от театрального кружка до школы компьютерной грамотности.

«Добринская детская библиотека теперь станет одним из главных мест притяжения для школьников поселка. В модельных библиотеках действительно интересно и приятно находиться»,— считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Алина Морозова