Директора УК в Саратове осудили за мошенничество и оказание небезопасных услуг

В Саратове суд вынес приговор в отношении 34-летнего бывшего директора управляющей организации, обслуживающей многоквартирные дома на улицах Вольская и Соколовогорская в областном центре, по уголовному делу о мошенничестве (чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ) и оказании небезопасных услуг (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Как выяснилось в суде, с февраля 2022 года по ноябрь 2023 года фигурант похитил свыше 1,3 млн руб. Речь идет о денежных средствах, которые поступили от собственников жилых помещений в качестве оплаты услуг и работ по ремонту и содержанию общего имущества.

С декабря 2023 года по март 2024 года фигурант своевременно не организовал очистку кровли четырехэтажного дома по ул. Вольской в Саратове от снега и наледи, а также ограждение опасных участков сигнальными лентами. Днем 21 марта того же года двое несовершеннолетних получили травмы, одна из которых тяжкий вред здоровью, в результате схода снежной массы и льда с крыши дома.

Фигурант частично признал вину. По решению суда он получил пять лет лишения свободы условно и штраф в 700 тыс. руб. Также ему запрещено в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с обслуживанием и ремонтом многоквартирных домов.

Павел Фролов