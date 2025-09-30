На мандат депутата заксобрания Прикамья претендуют три кандидата

На плавающий мандат депутата заксобрания Пермского края, освободившийся после перехода в Совет Федерации РФ Вячеслава Григорьева, претендуют как минимум три человека, пишет Ura.ru: руководитель исполкома реготделения «Единой России» Станислав Швецов, экс-депутат заксобрания края, главный врач ГКБ №2 Сергей Клепцин, а также заведующая кафедрой неврологии и медицинской генетики Пермского медуниверситета Юлия Каракулова. Источник «Ъ-Прикамье», знакомый с ситуацией, подтвердил эти сведения. По его данным, вопрос пока не решен.

