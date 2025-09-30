YouTube выплатит $24,5 млн по иску Трампа из-за блокировки его аккаунта

Видеохостинг YouTube выплатит $24,5 млн по иску президента США Дональда Трампа. Тот предъявлял компании претензии из-за блокировки его аккаунта во время беспорядков у Капитолия в 2021 году, сообщает CNBC.

В своем заявлении видеохостинг отметил, что согласие на выплату по иску «не является признанием ответственности или вины» со стороны ответчиков. Документ подали в Окружной суд США по Северному округу Калифорнии.

В середине 2021 года господин Трамп подал в суд на YouTube, Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta) и соцсеть X (Twitter). Компании заблокировали аккаунты американского президента на своих платформах после штурма Капитолия 6 января 2021 года. Их руководство подсчитало, что президент призывает своих сторонников к разжиганию ненависти и массовым беспорядкам. Дональд Трамп назвал такие меры неприкрытой цензурой.

В январе этого года компания Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) согласилась выплатить $25 млн для урегулирования иска президента США. В феврале соцсеть X выплатила по иску $10 млн.