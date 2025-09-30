Умер сыгравший в фильме «Три плюс два» актер Геннадий Нилов

В Санкт-Петербурге 29 сентября умер актер Геннадий Нилов, сыгравший в фильме «Три плюс два». Ему было 88 лет. Прощание состоится 1 октября в центральном зале городской ритуальной службы. Похороны пройдут в Приозерске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актеры Андрей Миронов (слева), Геннадий Нилов (в центре) и Евгений Жариков (справа) в фильме «Три плюс два»

Фото: РИА Новости Актеры Андрей Миронов (слева), Геннадий Нилов (в центре) и Евгений Жариков (справа) в фильме «Три плюс два»

Фото: РИА Новости

«В его послужном списке немало ролей, но всей стране он сразу полюбился красивым и строгим физиком из фильма "Три плюс два". Таким его и запомним. Красивым, скромным, достойным», — написала телеведущая Ника Стрижак в своем Telegram-канале.

Геннадий Нилов родился 1 октября 1936 года в городе Луга Ленинградской области. В 1959 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. После окончания вуза был принят в штат киностудии «Ленфильм», где проработал более 30 лет.