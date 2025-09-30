Свияжский логистический центр отгрузил более 26 тысяч тонн пшеницы

Свияжский мультимодальный логистический центр в Татарстане с начала 2025 года отгрузил 26,2 тыс. тонн продовольственной пшеницы, из которых 65% — пшеница нового урожая. Об этом сообщает пресс-служба филиал ФГБУ «ЦОК АПК» в республике.

Специалисты ЦОК АПК проверяли качество и безопасность зерна, наличие вредителей, радиологический контроль и соответствие требованиям стран-импортеров. Всего с момента открытия центра в августе 2024 года проверено более 100 тыс. тонн ячменя и пшеницы. Зерно отправляли, в том числе, в Ирак, Египет, Израиль, Турцию, Бангладеш и Катар.

Анна Кайдалова