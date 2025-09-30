В Самаре ограничат движение грузовиков из-за международного спортивного форума

Временные ограничения для грузового транспорта введут в Самаре из-за международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» с 4 по 7 ноября. Об этом сообщает муниципальный дептранс.

В этот период по всему городу запретят движение грузовиков массой свыше 3,5 т и транспорта с опасными грузами. Исключение сделают только для экстренных, коммунальных и аварийных служб, а также для машин сотрудников сферы ритуальных услуг и представителей отделений почтовой связи.

Кроме того, ограничения не будут распространяться на транспорт, участвующий в ликвидации ЧС и дорожных работах, машины федеральных органов исполнительной власти и военнослужащих. Доставка продуктов питания и моторного топлива будет осуществляться ночью с 00:00 до 06:00 (MSK+1) с 4 по 7 ноября.

В этот период перевозчикам необходимо иметь при себе путевой лист с маршрутом. Власти рекомендуют грузоперевозчикам и логистическим компаниям заранее скорректировать маршруты и графики движения.

Георгий Портнов