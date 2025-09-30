В Оренбуржье показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 44% ниже среднемноголетнего уровня

На территории Оренбургской области число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией сократилось. Показатель заболеваемости на 44% ниже среднемноголетнего уровня. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Оренбуржью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С 2010 года по 2024 год охват населения области тестированием на ВИЧ вырос на 31,4% — с 444,5 до 647,9 тыс. человек. В прошлом году тестированием охватили 35,4% численности постоянного населения региона.

Также продолжает снижаться риск передачи ВИЧ от матери к ребенку. Среди новорожденных прошлого года показатель снизился до 0,8%.

Руфия Кутляева