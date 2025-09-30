Exxon Mobil сокращает 2 тыс. сотрудников

Американская нефтяная компания Exxon Mobil планирует сократить около 2 тыс. человек в своих подразделениях по всему миру. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на внутреннее письмо, направленное сегодня генеральным директором Exxon Mobil Дарреном Вудсом сотрудникам компании.

Как указывается в письме, Exxon принимает «жесткие решения», обоснованные необходимостью повышения конкурентоспособности и соответствующие задачам начатой в 2019 году реструктуризации.

Запланированные сокращения составляют 3–4% от общего числа сотрудников Exxon Mobil. Как отмечает Bloomberg, накануне, 29 сентября, о сокращении 20% сотрудников объявила компания Imperial Oil, которая на 70% принадлежит Exxon Mobil. За последние месяцы о сокращениях сотрудников сообщали и другие крупные нефтегазодобывающие компании, включая Chevron, ConocoPhillips и BP. В свою очередь, о сокращении расходов на $7,5 млрд сегодня сообщила французская TotalEnergies.

Алена Миклашевская