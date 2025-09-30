На 102-м году жизни умер сербский музыкант Воислав Симич

Умер сербский музыкант и актер Воислав Симич, известный под псевдонимом Бубиша. Ему был 101 год. О смерти господина Симича сообщила национальная телерадиокомпания РТС.

Воислав Симич родился в 1924 году в Белграде. Он руководил оркестром Белградского телевидения и был приглашенным дирижером во многих театрах Югославии. Автор трех книг и создатель первого сербского биг-бэнда «Динамо». Дебют в кинематографе состоялся в 1954 году — тогда господин Симич сочинил музыку для комедии «Подозрительная личность».

Во второй половине 1950-х оркестр под руководством Воислава Симича гастролировал по странам Западной и Восточной Европы. Коллектив неоднократно получал награды на международных музыкальных конкурсах и фестивалях.