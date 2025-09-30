Исполняющей обязанности ректора Казанского ГМУ назначена Диана Абдулганиева

Исполняющей обязанности ректора Казанского государственного медицинского университета назначена доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой госпитальной терапии Диана Абдулганиева. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе КГМУ.

Ранее ректором университета был Алексей Созинов, который руководил вузом с 2009 года. 30 сентября он покидает пост ректора в связи с избранием на должность председателя комитета Государственного совета Республики Татарстан по социальной политике.

Анна Кайдалова