Экс-владелец «Курорта Увильды» не смог вернуть долю в компании «Южуралпродукт»

Арбитражный суд Челябинской области отклонил заявление экс-владельца «Курорта Увильды» Александра Мицукова о возврате 70% доли ООО «Южуралпродукт», которая ранее принадлежала ему. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Заявление рассматривалось в рамках банкротства Александра Мицукова. По данным пресс-службы, он требовал признать недействительной сделку между его финансовым управляющим Сергеем Ивановым и ООО «Южуралпродукт» о взыскании 70% доли, принадлежащей должнику. После этого господин Мицуков также требовал вернуть компании из конкурсной массы более 50,8 млн руб.

Сделка была заключена в апреле этого года. Согласно «СПАРК-Интерфакс», Александр Мицуков владел 70% доли ООО «Южуралпродукт» с мая 2012-го.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в ноябре 2024 года Александра Мицукова признали банкротом по заявлению многопрофильного центра медицины и реабилитации «Курорт Увильды». В отношении него ввели процедуру реструктуризации долгов, а в марте 2025 года — реализации имущества.