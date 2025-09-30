Депутаты попросили Медведева создать в России отдельные тюрьмы для террористов

Депутаты Госдумы (ГД) от ЛДПР обратились к зампреду Совета безопасности России Дмитрию Медведеву с просьбой создать в стране специальные тюрьмы для террористов. Об этом парламентская фракция партии сообщила в Telegram-канале.

По мнению депутатов, совместное содержание с террористами ведет к радикализации остальных заключенных.

Представители ЛДПР предлагают организовать тюрьмы для террористов на базе уже существующих колоний со спецрежимом («Полярная сова», «Белый лебедь», «Белый медведь») или построить новые учреждения. В качестве места для строительства фракция предложила «отдаленные регионы, например, за полярным кругом».

Господина Медведева попросили поручить рассмотреть инициативу.

В 2024 году, как писали «РИА Новости», депутат Госдумы Иван Сухарев (ЛДПР) направил письмо с аналогичным предложением директору ФСИН Аркадию Гостеву. Тогда политик ссылался на международную практику: американская тюрьма Гуантанамо, тайская Банкванг, французская Санте, израильская Мегиддо и Тадморская тюрьма в Сирии. В своем обращении народный избранник предлагал содержать террористов на архипелагах Шпицберген или Новая Земля.

В декабре 2018 года президент России Владимир Путин подписал пакет законов об изолированном содержании террористов. Тогда у судов появилась возможность назначать осужденным за терроризм отбытие части срока в тюрьмах, наиболее строгих исправительных учреждениях. До этого приговоренные по террористическим статьям могли отбывать срок только в колониях общего, строгого и особого режимов.

В январе 2019 года начальник Управления исполнения приговоров и специального учета ФСИН генерал-майор внутренней службы Игорь Вединяпин в интервью ТАСС объяснял, что принятый закон не подразумевает необходимость строительства в стране новых тюрем. Тогда, по его словам, в российских тюрьмах содержалось чуть более 1,6 тыс. человек при лимите в 3,5 тыс. заключенных.

Степан Мельчаков