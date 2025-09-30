Услуги санавиации в Прикамье будет оказывать близкая к «Ростеху» компания

Электронный аукцион на оказание услуг санавиации в Прикамье выиграло АО «Национальная служба санитарной авиации» (Санкт-Петербург). Первым на это обратил внимание портал Properm.ru. Ранее сообщалось, что заказчик услуги ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая больница» установил максимальную цену контракта 240,915 млн руб. Победитель торгов должен обеспечить воздушную транспортировку пациентов, врачей, оборудования и медикаментов на территории края и, при необходимости, в других регионах. Срок действия контракта — с 1 января по 31 декабря 2026 года.

АО «Национальная служба санитарной авиации» (НССА) было организовано по инициативе ГК «Ростех», сообщается на сайте госкорпорации. По данным «СПАРК-Интерфакс», 75% акций принадлежат фонду развития санитарной авиации, еще 25% — АО «Рычаг». Финансовые показатели не раскрываются с 2020 года.

По данным «Ъ-Прикамье», НССА предложила оказывать услуги по 270,813 тыс. руб. за единицу товара, под которой подразумевается летный час. В аукционе участвовал переворзчик из ХМАО - ООО «Геликс Аэро». Обе компании эксплуатируют вертолеты Ми-8 МТВ и Ми-8 АМТ. При этом «Геликс Аэро» предложило цену 268,646 тыс. руб. за летный час.