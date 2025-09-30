Астраханского адвоката оштрафовали на 650 тыс. по делу о мошенничестве

Наримановский районный суд Астраханской области вынес приговор в отношении бывшего адвоката филиала «Адвокатская контора Ленинского района г. Астрахани» по уголовному делу о мошенничестве (ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 30 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Как выяснилось в суде, в ноябре — декабре прошлого года знакомый попросил фигуранта консультацию по вопросу выплат за ранение, полученное им в зоне СВО. Спустя некоторое время военнослужащий самостоятельно получил выплаты. Адвокат был осведомлен об этом, но в январе сказал тому, что якобы решил указанный вопрос, и потребовал 500 тыс. руб. Знакомый передал эту сумму, фигурант распорядился деньгами по своему усмотрению.

В феврале у адвоката запросил юридическую помощь местный житель. Ранее тот самовольно оставил воинскую часть, в связи с чем военный следственный отдел СКР по Каспийской флотилии ЮВО приступил в отношении него к процессуальной проверке. Фигурант сказал, что за 300 тыс. руб. решит вопрос о непривлечении к уголовной ответственности. При этом ему было известно, что возбуждать уголовное дело против жителя Астраханской области по итогам проверки не стали.

Сотрудники регионального УФСБ задержали адвоката при передаче денег. С ним заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, вину он признал. По решению суда фигурант получил штраф в 650 тыс. руб. Также ему запрещено в течение двух лет заниматься адвокатской деятельностью.

Павел Фролов