Севастопольцу дали два года условно за призывы к убийству русских

Гагаринский районный суд Севастополя вынес приговор местному жителю, который обвинялся в публичных призывах к экстремистской деятельности. Об этом “Ъ” сообщили в пресс-службе УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

Севастопольца задержали сотрудники УФСБ при силовой поддержке Росгвардии. По версии следствия, 37-летний мужчина в мессенджере Telegram размещал материалы, в которых активно призывал к экстремистским действиям. «Согласно заключению специалиста, выявленные текстовые сообщения с позиции лингвистической квалификации содержали призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности,— русских»,— уточнили в пресс-службе регионального УФСБ.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети интернет). Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком. Также осужденного лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов, в течение двух лет.

Накануне в Севастополе задержали шеф-повара одного из заведений общепита. По данным ФСБ, женщина планировала отравить участников СВО, собирала секретные сведения о местах дислокации и маршрутах передвижения кораблей Черноморского флота. Против фигурантки возбудили уголовное дело о госизмене.

Александр Дремлюгин, Симферополь