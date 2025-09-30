Сербский след взяли в Париже

Вечером 29 сентября МВД Сербии сообщило об аресте 11 местных граждан, подозреваемых в «совершении уголовных преступлений на базе расовой и иной дискриминации, а также шпионаже». Они обвиняются в проведении в Париже и Берлине «ряда расистских акций», причем в отношении как еврейских, так и мусульманских объектов. На след же преступной группы напали французские следователи — за 20 дней до ее ареста в Сербии. С подробностями — корреспонденты “Ъ” во Франции Алексей Тарханов и на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Romain Doucelin / SOPA Images / ZUMA Press Wire / ТАСС Фото: Romain Doucelin / SOPA Images / ZUMA Press Wire / ТАСС

Утром 9 сентября 2025 года в разных точках Парижа и его пригорода были обнаружены головы свиней, оставленные у входов в мечети. Девять голов оказались разбросаны по столице и ближайшей агломерации — в 15-м, 18-м и 20-м округах Парижа, у мечети Ислах в Монтрейле (Сена-Сен-Дени), а также в Монруж, Малакофе (О-де-Сен) и Жантийи (Валь-де-Марн).

Верующие, собиравшиеся на молитву, сообщили о находке в полицию. Реакция была незамедлительной: префект полиции Лоран Нуньес заявил о возможной «иностранной интриге», напомнив, что подобные эпизоды уже имели место ранее — осенью 2023 года, когда в Париже были нарисованы звезды Давида, и весной 2024-го, когда на Мемориале Шоа появились отпечатки красных ладоней.

Прокуратура Парижа сразу же подчеркнула, что речь идет о «намеренной провокации», призванной «внести смуту в общество». И почти сразу стало ясно: головы свиней принесли люди, не имеющие французского гражданства, которые покинули территорию страны вскоре после совершенного злодеяния.

Ключ к разгадке появился благодаря случайному свидетелю. Как выяснилось позже, некий нормандский фермер сообщил следователям, что накануне к нему приезжали двое мужчин и приобрели у него около десятка голов свиней.

Фермер запомнил автомобиль покупателей: на нем были сербские номера. Именно этот автомобиль вскоре был замечен на записях видеонаблюдения — он въехал в Париж, а затем камера зафиксировала его же рядом с местами, где были обнаружены головы.

Злоумышленники использовали телефон с хорватской SIM-картой, что помогло проследить их маршрут: уже утром 9 сентября они пересекли франко-бельгийскую границу.

Спустя 20 дней пришло подтверждение из Сербии. Там 29 сентября МВД сообщило об аресте 11 местных граждан, подозреваемых в «совершении уголовных преступлений на базе расовой и иной дискриминации, а также шпионаже». По информации МВД, задержанные «с апреля по сентябрь 2025 года провели в Париже и Берлине ряд расистских акций в отношении еврейских и мусульманских объектов». Приводится и перечень этих акций: «обливание зеленой краской Музея холокоста, нескольких синагог и еврейского ресторана; расклеивание плакатов с “геноцидным” содержанием; вывешивание свиных голов на мусульманских религиозных объектах — все это совершено в Париже; а также размещение бетонных скелетов с различными посланиями у Бранденбургских ворот в Берлине».

Подозреваемые сербы были арестованы в ходе совместной операции сербской полиции и главной спецслужбы страны — Агентства безопасности и информации. Еще один участник преступной группы, также гражданин Сербии, находится, по сообщению МВД, в бегах. Этот человек, как утверждают сербские власти, «организовал и обучал на территории Сербии группу из 14 человек, выполнял указания иностранной спецслужбы». Какой именно страны — не уточняется.

Французская сторона также не раз намекала на «внешнее вмешательство». С осени 2023 года прокуратура Парижа рассматривает девять дел, связанных с возможной дестабилизацией извне, и многие эксперты прямо связывают их с попытками российских спецслужб повлиять на внутреннюю ситуацию во Франции. Глава парижской полиции Лоран Нуньес заявил о признаках «враждебного иностранного воздействия», а прокуратура говорила о «желании сознательно нарушить национальное единство».

К моменту ареста 11 человек в Сербии французская следственная группа уже имела доказательства: видеозаписи с автомобилем с сербскими номерами, показания фермера и данные о телефонных соединениях.

Все это позволило связать парижский эпизод с другими акциями в Европе.

В исламских общинах Франции событие вызвало глубокое возмущение. Представители Совета мусульманской веры осудили «кощунственный и унизительный акт», призвав власти «не допустить повторения подобных провокаций». К осуждению присоединились и представители еврейских организаций. Французская политическая реакция была более сдержанной, но единообразной: провокация рассматривается как попытка посеять вражду между религиозными общинами и ослабить французскую республику.

Теперь дело остается за французской и сербской судебными инстанциями. В Париже ждут официального сотрудничества с Белградом. Прокуратура Франции рассчитывает на передачу материалов и, возможно, на экстрадицию подозреваемых.

Остается открытым главный вопрос: какая «иностранная спецслужба» могла стоять за акцией и какой цели добивались организаторы. Для французских властей это не первый сигнал о том, что под прикрытием символических и шокирующих жестов действуют скоординированные группы.