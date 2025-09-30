Мэрия и парк Горького планируют заключить мировое соглашение в конце октября

Власти Перми и арендатор парка Горького ООО «Центральный парк развлечений им. Горького» (ЦПР) рассчитывают заключить мировое соглашение по делу о сносе сооружений к концу октября. Об этом «Ъ-Прикамье» стало известно сегодня на заседании в Арбитражном суде Пермского края. Ранее мировое соглашение предполагалось вынести на заседание 30 сентября. В суде представители мэрии требуют от ЦПР сноса летних кафе — «Халва» и Casa Mia, гаража, двух общественных туалетов. Сегодня на заседании представитель мэрии ходатайствовал отложить разбирательство еще на две-три недели.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Процесс по передаче объектов парка Горького в муниципальную собственность движется своим чередом, однако к настоящему моменту отсутствует какая-либо информация, которую можно было бы озвучить, о результатах переговоров. В связи с чем у нас будет ходатайство об отложении на срок, не превышающий трех недель, чтобы продолжить переговоры»,— сообщил представитель администрации Перми.

Сторона ответчика пояснила, что, помимо переговоров о мировом соглашении, арендатор парка сейчас ведет необходимую техническую работу, например, кадастровый учет объектов. Следующая встреча сторон намечена на четверг. Поддержали ходатайство об отложении заседания и представители департаментов земельных, имущественных отношений, администрации Свердловского района и других ведомств. Суд перенес рассмотрение дела на 29 октября.

Напомним, что администрация Свердловского района в судебном порядке требует признать самостроями шесть объектов на территории парка: два летних кафе — «Халва» и Casa Mia, гараж, два общественных туалета и аттракцион «Дом Дракулы» (снесен минувшей осенью). Ранее экспертиза признала законность строительства этих сооружений. С лета стороны предметно обсуждают заключение мирового соглашения, предполагающее безвозмездную передачу в муниципальную собственность пяти спорных сооружений.