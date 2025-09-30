Навроцкий назвал Трампа единственным, кто может вести переговоры с Путиным

Президент США Дональд Трамп — единственный человек «в свободном мире», кто способен встречаться и говорить с президентом России Владимиром Путиным. Такое мнение высказал польский президент Кароль Навроцкий.

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

«Конечно, направление этих переговоров, инструменты, которые он (Трамп.—"Ъ") выбирает, и стимулы в отношении РФ — это его собственные решения. Это его выбор. Однако он единственный человек в мире, способный вести такие переговоры»,— заявил господин Навроцкий в эфире радиостанции Radio Zet.

Себя польский президент назвал не лучшим переговорщиком с Владимиром Путиным. Однако он готов к общению с президентом России, если от этого будет зависеть безопасность Польши.