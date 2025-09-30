В КБР экс-главу администрации сельского поселения заподозрили в служебном подлоге

В Кабардино-Балкарии в отношении бывшего главы местной администрации сельского поселения Второй Лескен возбуждено уголовное дело о служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по республике.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«По имеющимся данным, служащий путем предоставления фиктивных документов оформил на связанное с ним лицо земельный участок, расположенный в пределах Лескенского района»,— пояснили в ведомстве.

Санкциями инкриминируемой статьи бывшему муниципальному чиновнику предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Наталья Белоштейн