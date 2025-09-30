В Ярославле при пожаре в многоэтажке спасли пять человек

В Ярославле пожарные МЧС России спасли пятерых человек из горящего многоквартирного дома на улице Батова, 12. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. Сообщение о пожаре поступило в 10:53, и огнеборцы оперативно прибыли на место, быстро локализовав огонь на девятом этаже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области

Все жильцы были эвакуированы, а звенья газодымозащитной службы спасли пятерых человек. Двое из них нуждались в медицинской помощи. При пожаре погибла собака. Ликвидация огня завершилась в 12:25.

В результате пожара в квартире уничтожены кухонные принадлежности и мебель на площади 20 кв. м, стены и потолок закопчены на 35 кв. м. Дознавателями МЧС России проводится проверка. Региональное управление МЧС России призывает жителей и гостей Ярославской области соблюдать правила пожарной безопасности.

Антон Голицын